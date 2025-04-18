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"لا يعرف الفوز وهزيمة كبيرة".. ماذا قدم مارسيل كولر في مبارياته أمام صن داونز؟

08:30 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر (1)
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر (1)
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
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    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
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    صن داونز الجنوب أفريقي (4)
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون هذه هى المواجهة رقم 5، التي يخوضها المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر، أمام فريق صن داونز، حيث سبق له خوض 4 مباريات أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أرقام مارسيل كولر أمام صن داونز

ويرتبط المدير الفني السويسري بذكريات سيئة، خلال مواجهات فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز على صن داونز من قبل.

وخلال 4 مباريات خاضها كولر أمام صن داونز، تلقى الهزيمة في مباراتين، حصر التعادل في مثلهما.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر 4 أهداف في مرمى فريق صن داونز، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

وأول مباراة للمارد الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر أمام صن داونز، كانت في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال موسم 2022-2023 وانتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الرغم من هزيمة الأهلي بخمسة أهداف في هذه النسخة أمام صن داونز، إلا أن كولر تمكن من قيادة المارد الأحمر لحصد لقب البطولة في النهائية.

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