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قبل عودته للأهلي.. تريزيجيه يتعرض للإصابة مع الريان (صور)

08:03 م الجمعة 18 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الكروي بنادي الريان القطري، إلى إصابة خلال مواجهة قطر، ضمن الجولة الـ 22 والأخير من دوري نجوم قطر.

وفي الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، أصيب تريزيجيه بضربة في الرأس سقط على أثرها بعد احتكاكه بأحد لاعبي المنافس، لتم علاجه داخل أرضية الملعب بعد دخول الجهاز الطبي.

ومن المنتظر أن يعود محمود تريزيجيه إلى صفوف الأهلى بعد انتهاء موسمه الحالي مع الريان القطري، إذ أعلن مجلس إدارة الأحمر الحصول على خدماته لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وفي سياق متصل، ويقترب الريان القطري من تحقيق فوزأً جديداً في الدوري، إذ لا يزال متقدماً على قطر بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.

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إصابة تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه الريان القطري الأهلى
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