حمزة علاء: مباراة صن داونز صعبة.. والفريق اعتاد على مثل هذه المواجهات

كتب - يوسف محمد:

تحدث حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة المارد الأحمر المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره صن داونز غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال علاء، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نسعى لتقديم مباراة قوية وكبيرة أمام صن داونز، تحقيق نتيجة إيجابية وجميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في حصد لقب البطولة".

وأضاف: "لدينا فرصة كبيرة لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، خاصة بعد أن نجحنا في الفوز بالبطولة 4 مرات خلال آخر 5 نسخ".

واختتم علاء تصريحاته: "صن داونز فريق مميز ولديه لاعبين جيدين والمباراة ستكون صعبة، لكن الفريق اعتاد على خوض مثل هذه المواجهات".

ويذكر أن المارد الأحمر سيخوض مباراة العودة أمام صن داونز، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

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