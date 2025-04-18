"لسنا أغراب عن جنوب إفريقيا".. الشناوي يتحدث عن مواجهة صن داونز

كتب - محمد القرش:

أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، إن المارد الأحمر ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا، وأن اللاعبين مستعدون جيدا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بملعب المباراة: "بالتأكيد المباراة سوف تكون صعبة أمام فريق صن داونز، ونعلم جيداً أنه منافس قوي، لدينا مباراتان في بريتوريا والقاهرة، وتركيزنا على تقديم أفضل ما يمكن في مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابية".

وقال: "اللاعبون لديهم رغبة قوية في كتابة تاريخ مختلف والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ودرسنا صن داونز جيدا ولدينا تركيز كبير في مباراة الذهاب غدا".

وشدد على أن الأهلي نادٍ كبير وصاحب ١٢ لقبا إفريقيا، والنادي الثاني على مستوى العالم حصدا للألقاب القارية، ويحترم جميع المنافسين، وأن هناك دوافع كبيرة لتحقيق إنجاز جديد، ولا يوجد حاجز نفسي قبل مواجهة أي منافس بشكل عام، وجميع الفرق تعرف جيدا صعوبة مواجهة الأهلي في أي وقت، وما يهم اللاعبين في النهاية هو حصد الألقاب.

واختتم: "كل الفرق تتطور، وأداؤها مختلف، وصن داونز نجح في ضم عناصر مميزة ويقيم معسكرات خارجية، وهذا من أسباب نتائجه القوية خلال السنوات الماضية، ولكن الأهلي هو أكبر الفرق، وينافس باستمرار، وقد وصل إلى النهائي ٥ مرات بالفترة الماضية، ويسعى للنهائي السادس واللقب الثالث على التوالي لدوري الأبطال".

يُذكر أن لقاء ذهاب نصف النهائي يقام غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

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