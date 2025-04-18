"أقل من صلاح".. راتب فيرجيل فان ديك الجديد مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

أعلن ليفربول الإنجليزي، تجديد تعاقد قائد الفريق، الهولندي فيرجيل فان ديك، لمدة عامين حتى صيف 2027.

وجاء إعلان تجديد عقد فيرجيل فان ديك، بعد أسبوع من تجديد تعاقد المحترف المصري محمد صلاح.

راتب فان دايك مع ليفربول

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، تفاصيل عقد فان دايك مع ليفربول، إذ أنه لا يتضمن أي شروط جزائية لفسخ التعاقد.

وذكرت الصحيفة، أن فان دايك سيتقاضى راتب يُقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني (530 ألف دولار) أسبوعيًان ليحافظ على مكانته كأعلى مدافع أجرًا في أوروبا.

محمد صلاح الأعلى أجرا

هكذا، يقترب راتب فان دايك مع ليفربول، من راتب المحترف المصري محمد صلاح، إذ أنه سيتقاضى نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفقا لصحيفة "التلغراف".

وارتفع راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول عن الموسم الماضي، إذ أنه كان يتقاضى نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم، أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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