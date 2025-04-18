فوز على المتصدر و23 نقطة.. جوزيه جوميز يهرب بالفتح من مراكز الهبوط

كتبت-هند عواد:

حقق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، إنجازا تاريخيا بالهروب بالفريق من مراكز الهبوط، ثم تحقيق انتصار مفاجئ على الاتحاد متصدر المسابقة.

وفاز الفتح على الاتحاد، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ28 من المسابقة، وساهم هذا الفوز في تقليص الفارق بين الاتحاد والهلال إلى 4 نقاط.

جوميز يتولى تدريب الفتح في المركز الأخير

تولى جوميز تدريب الفتح في نهاية العام الماضي، عندما كان الفريق يحتل المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط فقط.

وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على توليه تدريب الفريق، أصبح الفتح في المركز الثالث عشر، برصيد 29 نقطة.

أرقام جوزيه جوميز مع الفتح

قاد جوزيه جوميز الفتح، في 15 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر 6 مواجهات، وحصد 23 نقطة.

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