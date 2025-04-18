مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

الأهلي

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
21:00

خيتافي

الدوري الفرنسي

رين

- -
20:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

فوز على المتصدر و23 نقطة.. جوزيه جوميز يهرب بالفتح من مراكز الهبوط

12:55 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز 1
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حقق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، إنجازا تاريخيا بالهروب بالفريق من مراكز الهبوط، ثم تحقيق انتصار مفاجئ على الاتحاد متصدر المسابقة.

وفاز الفتح على الاتحاد، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ28 من المسابقة، وساهم هذا الفوز في تقليص الفارق بين الاتحاد والهلال إلى 4 نقاط.

جوميز يتولى تدريب الفتح في المركز الأخير

تولى جوميز تدريب الفتح في نهاية العام الماضي، عندما كان الفريق يحتل المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط فقط.

وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على توليه تدريب الفريق، أصبح الفتح في المركز الثالث عشر، برصيد 29 نقطة.

أرقام جوزيه جوميز مع الفتح

قاد جوزيه جوميز الفتح، في 15 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر 6 مواجهات، وحصد 23 نقطة.

اقرأ أيضًا:

لائحة الفيفا.. مستند يحسم جدل مستحقات زيزو عند الزمالك

بحضور وزير الشباب والرياضة.. ملوك اللعبة يسيطرون على نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه جوميز الفتح الزمالك فوز الفتح على الاتحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان