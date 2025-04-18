تكتم تام واندهاش.. كيف حاول برشلونة خطف محمد صلاح قبل تجديد تعاقده؟

كتبت-هند عواد:

قبل أسبوع بالتحديد من اليوم، كان مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مبهما مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وارتباط اسمه بأكثر من ناد مثل برشلونة، وذلك حتى أعلن الريدز تجديد تعاقد نجمه.

وكشف موقع "carpetasfcb"، مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات برشلونة السرية مع محمد صلاح.

وقال الموقع، إن مسؤولي برشلونة اندهشوا من تجديد عقد محمد صلاح "كالمطر"، ولم يتوقع أحد في إدارة الفريق أن يقرر المصري مواصلة مسيرته في أنفيلد.

وفسر: "تضمنت استراتيجية التسويق المُخطط لها للصيف المقبل التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع، وكان صلاح أحد الأهداف الرئيسية إذا نجح في مغادرة ليفربول وهو أمر يبدو الآن مستبعدًا تمامًا".

تحول جذري في مفاوضات برشلونة ومحمد صلاح

وذكر التقرير، أن ملف تجديد محمد صلاح، أدير بتكتم تام، لم تُسرّب أي تفاصيل تُشير إلى إمكانية استمراره، ولأسابيع، ازدادت الشائعات حول انتقاله المُحتمل إلى السعودية أو حتى انتقاله إلى الدوري الإسباني، مما عزز آمال برشلونة، الذي رأى في المصري صفقةً مؤثرةً للغاية، سواءً على أرض الملعب أو على الصعيد التسويقي.

وأضاف: "بالنسبة إلى لابورتا، كانت هناك محادثات لم تصل إلى مرحلة رسمية، مجرد اتصالات استكشافية مع ممثلي اللاعب، لأن النادي كان يدرك محدودية الهامش المالي، لكنه كان يثق في رغبة اللاعب في تغيير الوضع، لكن قرار صلاح حطم تلك التوقعات".

اقرأ أيضًا:

لائحة الفيفا.. مستند يحسم جدل مستحقات زيزو عند الزمالك

بحضور وزير الشباب والرياضة.. ملوك اللعبة يسيطرون على نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025