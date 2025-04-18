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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:29 ص الجمعة 18 أبريل 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي نادي النصر السعودي نظيره فريق القادسية اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود ضد ضمك - 6:05 مساء - SSC EXTRA 2

الأهلي ضد الفيحاء - 6:20 مساء - SSC EXTRA 1

النصر ضد القادسية - 8:00 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد خيتافي - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد رين ضد نانت - 8:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الشامبيونشيب

دربي كاونتي ضد لوتون تاون - 1:30 مساء

بلاكبيرن روفرز ضد ميلوال - 4:00 مساء

بريستول سيتي ضد سندرلاند - 4:00 مساء

كوفنتري سيتي ضد وست بروميتش - 4:00 مساء

ميدلزبره ضد بليموث - 4:00 مساء

نورويتش ضد بورتسموث - 4:00 مساء

بريستون نورث إند ضد كوينز بارك - 4:00 مساء

ستوك سيتي ضد شيفلد وينزداي - 4:00 مساء

سوانزي سيتي ضد هال سيتي - 4:00 مساء

واتفورد ضد بيرنلي - 4:00 مساء

شيفيلد يونايتد ضد كارديف سيتي - 6:30 مساء

أوكسفورد يونايتد ضد ليدز يونايتد - 9:00 مساء

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