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"هزيمة الأهلي وفوز مان يونايتد".. نتائج مباريات الخميس 17 أبريل

02:24 ص الجمعة 18 أبريل 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت عدد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية أمس الخميس، والتي شهدت إثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد أمس من تحقيق الفوز على أوليمبيك ليون في الدوري الأوروبي، فيما حقق فاركو الفوز على النادي الأهلي في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

الأهلي ضد اركو - (1-2)

طلائع الجيش ضد إنبي - (1-0)

زد ضد سيراميكا كليوباترا - (1-4)

غزل المحلة ضد المصري - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

لاتسيو ضد بودو جليمت - (3-1)

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام - (0-1)

مانشستر يونايتد ضد أولمبيك ليون - (5-4)

أتلتيك بلباو ضد رينجرز - (2-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الرياض - (1-0)

الهلال ضد الخليج - (3-0)

الشباب ضد الأخدود - (0-0)

الفتح ضد الاتحاد - (2-0)

نتائج دوري المؤتمر الأوروبي

ياجيلونيا ضد ريال بيتيس - (1-1)

رابيد فيينا ضد يورجوردينس - (1-4)

تشيلسي ضد ليجيا وارسو - (1-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات أمس الدوري الأوروبي كأس عاصمة مصر هزيمة الأهلي أمام فاركو
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