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بعد صعوده لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.. مصطفى عسل يوجه رسالة لجماهير الأهلي

01:33 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (50)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (51)
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (6)
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (1)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (30)
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (2)
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (5)
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    مصطفى عسل
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (4)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (49)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (48)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (47)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (45)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (44)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (39)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (20)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (32)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (33)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (34)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (36)
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أكد مصطفى عسل نجم الاسكواش المصري، على أنه بالرغم من تواجده خلال الفترة الحالية ضمن صفوف بالم هيلز، إلا أن النادي الأهلي يظل في قلبه.

وكان عسل تمكن أمس، من الصعود إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على حساب النيوزيلندي بول كول، في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وقال عسل في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب نهاية المباراة: "أتواجد حاليا في بالم هيلز ولكن النادي الأهلي في القلب بالتأكيد".

والجدير بالذكر أن مصطفى عسل يحتل حاليا، صدارة التصنيف العالمي للاسكواش.

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مصطفى عسل النادي الأهلي بطولة الجونة الدولية للاسكواش تصريحات مصطفى عسل جماهير النادي الأهلي
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