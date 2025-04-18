أكد مصطفى عسل نجم الاسكواش المصري، على أنه بالرغم من تواجده خلال الفترة الحالية ضمن صفوف بالم هيلز، إلا أن النادي الأهلي يظل في قلبه.

وكان عسل تمكن أمس، من الصعود إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على حساب النيوزيلندي بول كول، في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وقال عسل في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب نهاية المباراة: "أتواجد حاليا في بالم هيلز ولكن النادي الأهلي في القلب بالتأكيد".

والجدير بالذكر أن مصطفى عسل يحتل حاليا، صدارة التصنيف العالمي للاسكواش.

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