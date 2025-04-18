مصطفى عسل يصعد إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

كتب - وائل توفيق:

في ختام مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، تألق النجم المصري والمصنف الأول عالميًا مصطفى عسل، وحقق فوزًا مستحقًا على النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا.

وتمكن عسل من تحقيق الفوز على حساب النيوزيلندي بول كول، بنتيجة 3-1 في مباراة جاءت على قدر التوقعات.

وبهذا الفوز، يحجز عسل مقعده في نهائي البطولة غدًا، ليواجه منافسه، المصري علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من عمالقة اللعبة، في نهائي مصري خالص.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 4-11 / 5-11 / 11-6.

ويذكر أن النسخة الثالثة عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، انطلقت يوم السبت الماضي بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

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