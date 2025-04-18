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مصطفى عسل يصعد إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

01:21 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    مصطفى عسل
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (1)
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (6)
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    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (3)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (50)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (51)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (30)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى عسل يحتفل بنسر الأهلي (4)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (49)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (48)
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    مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (46)
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كتب - وائل توفيق:

في ختام مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، تألق النجم المصري والمصنف الأول عالميًا مصطفى عسل، وحقق فوزًا مستحقًا على النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا.

وتمكن عسل من تحقيق الفوز على حساب النيوزيلندي بول كول، بنتيجة 3-1 في مباراة جاءت على قدر التوقعات.

وبهذا الفوز، يحجز عسل مقعده في نهائي البطولة غدًا، ليواجه منافسه، المصري علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من عمالقة اللعبة، في نهائي مصري خالص.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 4-11 / 5-11 / 11-6.

ويذكر أن النسخة الثالثة عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، انطلقت يوم السبت الماضي بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

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مصطفى عسل بطولة الجونة الدولية بطولة الجونة الدولية للاسكواش نهائي بطولة الجونة للاسكواش
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