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وزير الرياضة لمصراوي: نحن خلف أبطال الاسكواش حتى يشعرون بقدرهم.. الاتحاد المصري يبذل جهدا كبيرا

01:03 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    لجنة الشباب والرياضة بحضور الوزير أشرف صبحي
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    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
  • عرض 10 صورة
    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
  • عرض 10 صورة
    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
  • عرض 10 صورة
    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
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أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أن الرياضة وبطولة الجونة الدولية للاسكواش، تمثل تسويق ودعاية كبيرة لمدينة الجونة.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال تواجده في الجونة لحضور البطولة الدولية للاسكواش: "الرياضة تعد تسويق ودعاية للكثير من المدن، مثل مدينة الجونة التي تقام فيها منافسات بطولة الاسكواش".

وأضاف: "الاتحاد المصري للاسكواش يبذل جهدا كبيرا، في النسخة الحالية من البطولة وجميعنا خلف أبنائنا أبطال الاسكواش، حتى يشعرون بقيمتهم وقدرهم".

وتابع: "الاسكواش أصبحت لعبة أولمبية، هو ما يزيد من أهميتها ويضع مسؤولية كبيرة على الجميع، سعيد بأداء اللاعبين أبنائنا في بطولة الجونة"

وانطلقت النسخة الثالثة عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، يوم السبت الماضي بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بطولة الجونة الدولية للاسكواش تصريحات وزير الرياضة
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