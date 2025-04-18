مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

الأهلي

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
21:00

خيتافي

الدوري الفرنسي

رين

- -
20:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

بعد تجديد تعاقده.. أرقام قياسية تنتظر فان دايك مع ليفربول

01:02 ص الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    فان دايك
  • عرض 15 صورة
    فان دايك ومحمد صلاح_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    فان دايك (1)
  • عرض 15 صورة
    فان دايك
  • عرض 15 صورة
    فان دايك
  • عرض 15 صورة
    فان دايك 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    فان دايك (1)
  • عرض 15 صورة
    فان دايك (1)
  • عرض 15 صورة
    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    فان دايك يحمل الكأس
  • عرض 15 صورة
    فيرجيل فان دايك
  • عرض 15 صورة
    فان دايك مدافع ليفربول
  • عرض 15 صورة
    فان دايك لاعب ليفربول ومنتخب هولندا
  • عرض 15 صورة
    احتفال فان دايك بالهدف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ليفربول في الساعات الماضية، عن تجديد عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2027، بعد أن كان من المقرر انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومع استمرار المدافع الهولندي لموسمين آخرين، سيواصل فان دايك رحلته نحو تحقيق العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع ليفربول كالتالي:

ويواصل فان دايك، البالغ من العمر 33 عامًا، كتابة اسمه في سجل التاريخ مع ليفربول، إذ يُعد أول قائد هولندي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوّج باللقب، كما أصبح أول قائد غير بريطاني يحمل شارة القيادة في نادي ليفربول خلال تتويجه بلقب البريميرليج.

يحتل فان دايك المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 52 مباراة في البطولة القارية.

ويأتي خلف كل من جيمي كاراجر (91 مباراة)، ستيفن جيرارد (87 مباراة)، والنجم المصري محمد صلاح (73 مباراة).

يُعتبر فان دايك أيضًا من أبرز المدافعين تهديفيًا في البريميرليج، حيث يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا.

ويتصدر القائمة جون تيري (42 هدفًا)، يليه ديفيد انسورث (38 هدفًا)، ثم ليتون بينز (32 هدفًا)، وإيان هارت (28 هدفًا).

وعلى صعيد الكرات الرأسية، سجّل فان دايك 18 هدفًا بالرأس، ليصبح ثاني أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف بالرأس في تاريخ الدوري الإنجليزي، خلف جون تيري الذي يتصدر هذه الفئة أيضًا برصيد 27 هدفًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فان دايك أرقام قياسية ليفربول فيرجيل فان دايك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات