بعد تجديد تعاقده.. أرقام قياسية تنتظر فان دايك مع ليفربول

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ليفربول في الساعات الماضية، عن تجديد عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2027، بعد أن كان من المقرر انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومع استمرار المدافع الهولندي لموسمين آخرين، سيواصل فان دايك رحلته نحو تحقيق العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع ليفربول كالتالي:

ويواصل فان دايك، البالغ من العمر 33 عامًا، كتابة اسمه في سجل التاريخ مع ليفربول، إذ يُعد أول قائد هولندي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوّج باللقب، كما أصبح أول قائد غير بريطاني يحمل شارة القيادة في نادي ليفربول خلال تتويجه بلقب البريميرليج.

يحتل فان دايك المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 52 مباراة في البطولة القارية.

ويأتي خلف كل من جيمي كاراجر (91 مباراة)، ستيفن جيرارد (87 مباراة)، والنجم المصري محمد صلاح (73 مباراة).

يُعتبر فان دايك أيضًا من أبرز المدافعين تهديفيًا في البريميرليج، حيث يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا.

ويتصدر القائمة جون تيري (42 هدفًا)، يليه ديفيد انسورث (38 هدفًا)، ثم ليتون بينز (32 هدفًا)، وإيان هارت (28 هدفًا).

وعلى صعيد الكرات الرأسية، سجّل فان دايك 18 هدفًا بالرأس، ليصبح ثاني أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف بالرأس في تاريخ الدوري الإنجليزي، خلف جون تيري الذي يتصدر هذه الفئة أيضًا برصيد 27 هدفًا.