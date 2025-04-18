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مانشستر يونايتد يصعد نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد مباراة ماراثوينة مع ليون

12:46 ص الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليون
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كتب - محمد عبد السلام:

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أوليمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 5-4 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس 17 أبريل، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد و أولمبيك ليون

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من مانويل أوجارتي في الدقيقة 10، دييجو دانلود في الدقيقة 1+45، فيرنانديز من نقطة الجزاء في الدقيقة 114، كوبي ماينو في الدقيقة 120، ماجواير في الدقيقة 1+120.

وأحرز أهداف ليون كلا من كورينتين توليسو في الدقيقة 71، نيكولاس تاليافكو في الدقيقة 77، ريان شرقي في الدقيقة 104، ألكسندر لاكازيت من نقطة الجزاء في الدقيقة 109.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين ليون ومانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، على ملعب جروباما في فرنسا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب أولمبيك ليون كورينتين توليسو صاحب الهدف الأول بعد تلقيه بطاقتين صفراء في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز الصعب تأهل مانشستر يونايتد لتقابل أتلتيك بلباو الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس الموافق 1 مايو.

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