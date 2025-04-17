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"خطوة نحو اللقب".. على فرج إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش بالفوز على جويل ماكين

11:51 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 11 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
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كتب - وائل توفيق:

في مواجهة قوية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 لفئة الرجال، اقترب النجم المصري علي فرج، المصنف الثاني عالمياً، خطوة جديدة نحو لقب البطولة، بعد فوزه المستحق على الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً.

وغلب الحماس على المباراة بشكل كبير، حيث استمرت لمدة واحد وثمانين دقيقة، قبل أن يحسمها فرج لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-8، 8-11، 11-7، 11-7.

وبهذا الفوز، ضمن علي فرج التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، المقرر إقامتها غدا الجمعة.

وانطلقت النسخة الثالثة عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، يوم السبت الماضي بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

على فرج إلى النهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش على فرج يفوز على جويل ماكين الويلزي جويل ماكين
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