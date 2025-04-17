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صدارة الاتحاد للدوري السعودي تهتز على يد جوميز .. ما القصة؟

10:42 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الاتحاد والفتح
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الاتحاد والفتح
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الاتحاد والفتح
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الاتحاد والفتح
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الاتحاد والفتح
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الاتحاد والفتح
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كتب - محمد عبد السلام:

نجح الفتح تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز في الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس 17 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، على ملعب نادي الفتح.

وهو ما جعل صدارة الاتحاد تهتز على يد جوميز؛ إذ توقف رصيد فريق الاتحاد عند النقطة65 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي فاز في مباراة الخليج بوقت سابق من اليوم.

هذا يأتي في وقت يتبقى به 6 جولات من عمر النسخة الحالية من الدوري السعودي أي ما يعادل 18 نقطة لتشتعل المنافسة على الصدارة بين الاتحاد والهلال.

يذكر أن فريق الهلال يعد صاحب آخر لقب من دوري روشن موسم 2024/2023 حين فاز به بـ96 نقطة بفارق 14 نقطة عن النصر، بعدما سبق وتوّج الاتحاد بلقب موسم 2023/22 بـ 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

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صدارة الاتحاد للدوري السعودي صدارة الاتحاد تهتز على يد جوميز الفتح يفوز على الاتحاد الدوري السعودي
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