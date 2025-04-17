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أمينة عرفي تواصل التوهج في بطولة الجونة الدولية للاسكواش وتصعد إلى النهائي

10:19 م الخميس 17 أبريل 2025
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    اللاعبة أمينة عرفي
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كتب - وائل توفيق:

واصلت أمينة عرفي بطلة الاسكواش المصرية، مفاجأتها في بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعدما تمكنت من الصعود إلى نهائي البطولة عقب الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة عالميا.

وكانت عرفي، نجحت في الوصول إلى هذا الدور بعد الفوز أمس على المصنفة الثانية عالميا نور الشربيني، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفرضت المصنفة الخامسة عالميا سيطرتها منذ البداية، على مباراة الدور نصف النهائي أمام اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، لتسجيل فوزا ساحقا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12/ 11-9 / 8-11

وبهذا الفوز حجزت صاحبة ال 17 عاما مقعدها في النهائي لتقابل مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا.

وانطلقت النسخة الثالثة عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، يوم السبت الماضي بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

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أمينة عرفي بطولة الجونة الدولية للاسكواش أوليفيا ويفر
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