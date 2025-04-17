مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
16:00

فاركو

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

2 2
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

0 1
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

1 2
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

بقيادة جوميز.. الفتح يهزم اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي

10:18 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الخليج يخسر من الفتح بثلاثية في الدوري السعودي
  • عرض 4 صورة
    أهلي جدة يسقط أمام الفتح ويخسر بخماسية في الدوري السعودي
  • عرض 4 صورة
    الفتح السعودي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق الفتح السعودي تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الاتحاد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن.

وانتهت المباراة بخسارة فريق الاتحاد متصدر جدول المسابقة بنتيجة 2-0، على يد الفتح الذي يقدم مستويات جيدة بقيادة مدربه جوميز، المدرب السابق للزمالك.

وسجل ثنائية الفتح السعودي في شباك الاتحاد كل من اللاعب أمين سباعي في الدقيقة العاشرة، والأرجنتيني ماتياس فارجاس في الدقيقة 69.

ما هو ترتيب الفتح السعودي؟

بهذا الفوز رفع فريق الفتح السعودي رصيده في دوري روشن إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 65 نقطة في صدارة الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الفتح السعودي جوزيه جوميز جوميز الاتحاد الدوري السعودي نتيجة مباراة الفتح والاتحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمينة عرفي تواصل التوهج في بطولة الجونة الدولية للاسكواش وتصعد إلى النهائي

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات