بقيادة جوميز.. الفتح يهزم اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق الفتح السعودي تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الاتحاد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن.

وانتهت المباراة بخسارة فريق الاتحاد متصدر جدول المسابقة بنتيجة 2-0، على يد الفتح الذي يقدم مستويات جيدة بقيادة مدربه جوميز، المدرب السابق للزمالك.

وسجل ثنائية الفتح السعودي في شباك الاتحاد كل من اللاعب أمين سباعي في الدقيقة العاشرة، والأرجنتيني ماتياس فارجاس في الدقيقة 69.

ما هو ترتيب الفتح السعودي؟

بهذا الفوز رفع فريق الفتح السعودي رصيده في دوري روشن إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 65 نقطة في صدارة الترتيب.