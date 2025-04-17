لاعبو ريال مدريد يشكون أنشيلوتي لرئيس النادي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر داخل أروقة نادي ريال مدريد، وذلك بعد الخسارة من آرسنال وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

ويمر نادي ريال مدريد بفترة تخبط في الموسم الحالي، وذلك بعد خسارة لقب دوري الأبطال وتضاؤل فرصه في تحقيق الدوري الإسباني، بالإضافة لقرار رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي المنتظر حسمه الفترة القادمة.

لاعبو ريال مدريد يشكون كارلو أنشيلوتي لرئيس النادي

ذكر موقع "ريليفو" الإسباني أن لاعبو ريال مدريد "قاموا بانقلاب على مدربهم بالفريق كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد الخسارة من آرسنال بدوري الأبطال.

وأشار الموقع أن عدد من اللاعبين توجهوا لفلورنتينو بيريز رئيس النادي و أوضحوا له أن أنشيلوتي لم يعطهم أي تعليمات لتنفيذها خلال مباراة آرسنال.

و أوضح اللاعبين أن أنشيلوتي قام فقط بإعطائهم توجيهات حول التضحية والركض، دون وضع خطة تكتيكية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد وضع بالفعل عدة أسماء على الطاولة لإختيار أحدهم لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لأنشيلوتي، ويأتي على رأسهم الألماني يورجن كلوب وتشابي ألونسو.