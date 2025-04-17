الهلال يفوز على الخليج بثلاثية في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق الهلال الفوز على نظيره الخليج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

أهداف مباراة الهلال والخليج

سجل أهداف فريق الهلال كلاً من سالم الدوسري في الدقيقة 26 و 84، الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 88.

ترتيب الهلال والخليج في الدوري السعودي

وبهذا الفوز رفع الهلال السعودي نقاطه إلى 61 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف الخليج عند النقطة 33 ليبقى في المركز العاشر.