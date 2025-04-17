نوران جوهر إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على هانيا الحمامي

كتب - وائل توفيق:

في مواجهة قوية جمعت بين المهارة والمنافسة، تأهلت المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً، في نصف نهائي حبس الأنفاس حتى اللحظة الأخيرة واستمر لمدة 92 دقيقة.

والمواجهة بين النجمتين جاءت على قدر التوقعات بل وتجاوزتها، حيث تبادل الطرفان السيطرة في مباراة استثنائية شهدت أشواطاً متقاربة ومنافسة شرسة، وانتهت بنتيجة: 3-2

وجاءت نتيجة الأشواط جاءت كالتالي: 9-11 / 11-6/ 7-11/ 13-11/ 11-8.

وبهذا الفوز، تواصل نوران مشوار الدفاع عن لقبها الذي حققته العام الماضي، وتقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

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