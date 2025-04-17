قبل مباريات نصف النهائي.. كاف يفرض عقوبات ضد بيراميدز وأورلاندو وصن داونز

كتب- محمد عبدالهادي:

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”الكاف”، اليوم الخميس، عن عقوبات صارمة ضد الأندية المشاركة بمسابقة دوري الأبطال والكونفدرالية، وذلك بعد ختام منافسات دور ربع النهائي.

وجاءت عقوبات كاف كالتالي:

معاقبة نادي الجيش الملكي، بسبب مخالفته لمادتين بلائحة الكونفدرالية، والتي تهم عدم توفير الإجراءات الأمنية الكافية، واستخدام الجماهير لأشعة “الليزر” في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال، أمام بيراميدز.

وتم فرض عقوبة عليه بإجراء مباراة واحدة دون جمهور مع وقف التنفيذ لسنة بسبب خروجه من البطولة، وتغريمه مبلغ 20 ألف دولار.

كما فرض “كاف” على نادي بيراميدز غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار، بسبب سوء إدارة النسبة الخاصة من التذاكر لجماهير الضيف، في مباراة ذهاب ربع النهائي أمام الجيش.

الترجي الرياضي التونسي لم يسلم من عقوبات “الكاف”، بسبب سوء سلوك جماهير خلال مواجهة سابقة أمام ماميلودي صن داونز.

وفرضت لجنة الانضباط على النادي التونسي، غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار.

ماميلودي صنداونز وخلال استضافته للترجي، بدوره أدين بخرق لوائح “الكاف”، لتفرض عليه غرامة على الإدارة قدرها 100 ألف دولار، مع إلزامه بتطبيق إجراءات الأمن حسب لوائح وتوصيات الكاف، خاصة في المباريات المقبلة.

هذا و عاقبت اللجنة المذكورة، نادي مولودية الجزائر بإجراء مباراتين بدون جمهور، خلال النسخة المقبلة من المسابقات القارية وغرامة مالية مجموعها 40 ألف دولار، لاستخدام جماهير للشهب النارية والليزر وتوجيه مقذوفات صوب أرضية الملعب.