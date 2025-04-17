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مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: لا بديل عن الفوز وسنكرر سيناريو الترجي

08:27 م الخميس 17 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق صن داونز، عن المباراة المنتظرة أمام نظيره النادي الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع بينهما السبت المقبل على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

وقال ميجيل كاردوسو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب ضد الأهلي العملاق، حتى نقترب من المباراة النهائية".

وواصل:"نسعى لتقديم مباراة جيدة في لقاء الذهاب خاصة إن المباراة ستكون أمام جماهيرنا، وسنكمل المهمة الأسبوع المقبل".

وتابع ميجيل تصريحاته:" الفوز على الأهلي أمير غير قابل للتفاوض، وعلينا أن نعمل على ألا يسجل الأهلي في المباراة لتكرار ما حدث في لقاء الترجي".

واختتم ميجيل كاردوسو:" لدينا لاعبان تم استعادتهما في لقاء الأهلي وهما الثنائي ثيمبا زواني وموثوبي مفالا بعدما تدربا مع الفريق ومتاحان للمواجهة".

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ميجيل كاردوسو الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي وصن داونز مدرب صن داونز
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