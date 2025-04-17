تأجيل مباراة ليفربول وبرايتون رسميًا.. ما الموعد الجديد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ليفربول تأجيل مباراته رسميًا مع نادي برايتون، والتي كان مقرر إقامتها يوم 18 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وقررت رابطة الأندية المحترفة بالدوري الإنجليزي، تأجيل مباراة ليفربول وبرايتون لتقام يوم 19 مايو بدلا من يوم 18.

ويتربع فريق ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، ويحتاج للحصول على 6 نقاط إضافية للتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

سوف تُقام مباراة ليفربول مع برايتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.