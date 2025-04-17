كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن التشكيل المثالي لمباريات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباريات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، شهدت العديد النتائج الكبير، منها تحقيق فريق آرسنال الفوز على حساب ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حقق فريق أستون فيلا الفوز على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهد التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غياب لاعبي ريال مدريد أو برشلونة، على الرغم من صعود الآخير إلى نصف النهائي، بعد الفوز على بروسيا دورتموند بمجموع المباراتين.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان".

الدفاع: مينديز "باريس سان جيرمان"، كيفيور "آرسنال"، إيزري كونسا "أستون فيلا" ، بافارد "إنتر".

الوسط: جون ماكجين "أستون فيلا"، ديكلان رايس "آرسنال"، باسكال جروس "بوروسيا دورتموند، أوليسيه "بايرن ميونخ".

الهجوم: جيراسي "بوروسيا دورتموند"، لاوتارو مارتينيز "إنتر".

أقرأ أيضًا:

"تتخطى 50%".. رجل أعمال أردني يعلن رغبته في شراء أسهم بالنادي الأهلي

"بعد الهزيمة من فاركو".. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر