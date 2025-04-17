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"مقابل مبلغ ضخم".. الهلال السعودي يقترب من الإعلان عن تجديد عقد نجم الفريق

05:29 م الخميس 17 أبريل 2025
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    سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية
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    سالم الدوسري
  • عرض 15 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 15 صورة
    سالم الدوسري نجم منتخب السعودية
  • عرض 15 صورة
    سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
  • عرض 15 صورة
    سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
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    احتفال سالم الدوسري في مباراة النصر والهلال_4
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري - الهلال
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، توصل النجم السعودي سالم الدوسري إلى اتفاق مع إدارة الهلال السعودي لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

وينتهي تعاقد الدوسري مع الهلال السعودي، بنهاية الموسم الحالي مما يعني أنه يمكنه التوقيع مع أي فريق، خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق نهائي مع الدوسري، بهدف تجديد تعاقده مع الفريق مقابل 50 مليون ريال سعودي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب انتهى من تصوير إعلان تجديد تعاقده، من المتوقع أن يتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وارتبط اسم الدوسري خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق نيوم السعودي بداية من الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب الآخير من الصعود إلى دوري المحترفين السعودي.

وشارك الدوسري خلال الموسم الحالي رفقة الهلال السعودي، في 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

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الهلال السعودي سالم الدوسري الدوري السعودي تجديد عقد سالم الدوسري
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