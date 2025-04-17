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بينهم محمد صلاح.. مقطع فيديو لنجوم كرة القدم بأجساد ممتلئة

02:40 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بجسد ممتلئ باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • عرض 7 صورة
    ميسي بجسد ممتلئ باستخدام الذكاء الاصطناعي_1
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بجسد ممتلئ باستخدام الذكاء الاصطناعي1
  • عرض 7 صورة
    نجم مانشستر يونايتد بجسد ممتلئ باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • عرض 7 صورة
    هالاند بجسد ممتلئ باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • عرض 7 صورة
    ساكا بجسد ممتلئ باستخدام الذكاء الاصطناعي
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كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لقناة CNBC عربية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لنجوم كرة القدم العالميين، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وظهر بعض نجوم كرة القدم العالميين مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، الهولندي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، ساكا لاعب أرسنال، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، بأجساد ممتلئة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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A post shared by CNBC Arabia (@cnbcarabiatv)

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو لنجوم كرة القدم، وكتب أحدهم: "صلاح شغال في مدبح"، وأضاف آخر: "أين كريستيانو؟".

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محمد صلاح كرة القدم إنستجرام ميسي إيرلينج هالاند
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