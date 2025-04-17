بينهم محمد صلاح.. مقطع فيديو لنجوم كرة القدم بأجساد ممتلئة

كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لقناة CNBC عربية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لنجوم كرة القدم العالميين، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وظهر بعض نجوم كرة القدم العالميين مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، الهولندي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، ساكا لاعب أرسنال، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، بأجساد ممتلئة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو لنجوم كرة القدم، وكتب أحدهم: "صلاح شغال في مدبح"، وأضاف آخر: "أين كريستيانو؟".

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