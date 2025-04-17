أزمة محتملة.. محمد صلاح قد يغيب عن 10 مباريات مع ليفربول الموسم المقبل

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يغيب المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الفريق، لمدة تصل إلى 10 مباريات.

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين، وبالتحديد حتى عام 2027، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح يغيب عن 10 مباريات مع ليفربول الموسم المقبل

كان من المقرر أن تقام كأس الأمم الأفريقية 2025، في نهاية العام الحالي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تعارضها مع كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفربيقية 2025، في المغرب يوم 21 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 18 يناير.

وذكر موقع " This Is Anfield"، أن إقامة أمم أفريقيا في هذا الموعد، يعني أنه إذا وصل صلاح ومصر إلى النهائي، فإن قد يغيب عن ما يصل إلى 10 مباريات مع ليفربول بناءً على تقويم هذا الموسم.

وتضم هذه المباريات، مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مباريات خروج المغلوب المحتملة في كأس كاراباو ، والجولتين الثالثة والرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباريات إضافية في مرحلة دوري أبطال أوروبا .

ليفربول قد يمنع مشاركة محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

في يونيو من العام الماضي، ذكرت وكالة برس أسوشييتد برس أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون لديها خيار رفض الاستدعاءات لكأس الأمم الأفريقية 2025 أو كأس العالم 2026 بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتنص تلك اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم على ما يلي: "ليس من الإلزامي السماح لنفس اللاعب بالمشاركة في أكثر من نهائي واحد لفريق تمثيلي من الفئة "أ" في السنة".

ومن جانبه، قال موقع " This Is Anfield"، إنه غير المرجح أن يكون هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بصلاح، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب رقم 11 إلى منتخب بلاده في مواجهات دور المجموعات مع زيمبابوي (22 ديسمبر)، وجنوب أفريقيا (26 ديسمبر)، وأنجولا (29 ديسمبر) في المغرب.

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