"يوم مؤثر لعائلتي".. أول تعليق لفان دايك بعد تجديد تعاقده مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

أبدى فيرجيل فان ديك سعادته، بتجديد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، ليستمر رفقة الريدز، لبعد موسم 2024-2024.

أول تعليق لفان دايك بعد تجديد تعاقده مع ليفربول

وقال فان دايك في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول بعد تجديد تعاقده: "لطالما شعرتُ أن الأمر كان صائبًا. لقد أكدتُ منذ اليوم الأول أن الأمر كان صائبًا، وأعتقد أن هذا ظهر جليًا في السنوات التي قضيناها معًا حتى الآن. ومن الواضح أننا سنرى المزيد من السنوات القادمة".

وأضاف: "هذا هو المكان المناسب لي لأقضي فيه أفضل سنواتي، وأكون ناجحًا مع النادي كما فعلنا على مر السنين وآمل أن أنجح في المستقبل أيضًا، وأنا أحب المدينة، وأحب النادي، وأحب الجماهير. وأحب زملائي في الفريق. وأحب كل ما يجسد ليفربول، وأكثر من ذلك بكثير."

وأوضح: "إنه يومٌ مؤثر، ليس لي فقط، بل لعائلتي أيضًا. أطفالي أيضًا يشبهون سكان ليفربول تقريبًا، فهم لا يعرفون شيئًا سوى ليفربول، وخاصةً ابنيّ الأصغرين، تعيش حياتك بعيدًا عن موطني في هولندا، وتعيش حياةً طيبةً ومباركةً، لكننا نعيش هذه الحياة الطيبة أيضًا بفضل جماهير ليفربول، النادي، والجماهير. لذا، إنه شعورٌ بالألفة أقدره حقًا".

واختتم فان دايك: "إنه يساعدني وهو ما يجسدني أيضًا، فأنا أحب النادي حقًا بشكل عام، وما يمثله وهذه المبادئ والقيم مهمة حقًا بالنسبة لي ولأسرتي أيضًا."

فيرجيل فان ديك يجدد تعاقده مع ليفربول

وقع فيرجيل فان ديك، على تجديد تعاقده مع ليفربول، ليستمر مع الفريق في المواسم المقبلة، بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات ونصف منذ وصوله إلى أنفيلد.

وانتقل فان ديك إلى ليفربول من ساوثهامبتون في يناير 2018، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية.

وفاز فان دايك مع ليفربول بسبعة ألقاب خلال تلك الفترة، إذ شارك في 314 مباراة وسجل 27 هدفًا حتى الآن، وتولى فان ديك شارة قيادة ليفربول بشكل دائم في صيف عام 2023.

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