بعد محمد صلاح.. ليفربول يوقع عقدا جديدا مع فيرجيل فان ديك

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، تجديد تعاقد قائد الفريق فيرجيل فان ديك، ليستمر مع الريدز لبعد موسم 2024-2025.

فيرجيل فان ديك يجدد تعاقده مع ليفربول

وقع فيرجيل فان ديك، على تعاقده مع ليفربول، ليستمر مع الفريق في المواسم المقبلة، بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات ونصف منذ وصوله إلى أنفيلد.

وهكذا يضمن ليفربول بقاء نجم آخر في الفريق، بعد تجديد تعاقد المحترف المصري محمد صلاح، الأسبوع الماضي.

وانتقل فان ديك إلى ليفربول من ساوثهامبتون في يناير 2018، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية.

وفاز فان دايك مع ليفربول بسبعة ألقاب خلال تلك الفترة، إذ شارك في 314 مباراة وسجل 27 هدفًا حتى الآن، وتولى فان ديك شارة قيادة ليفربول بشكل دائم في صيف عام 2023.

وعلى المستوى الفردي، تم اختيار فان ديك كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في عام 2019 وتم اختياره في فريق الدوري الإنجليزي الممتاز للعام في أربع مناسبات منفصلة.

كما جاء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 2019، إذ خسر بفارق ضئيل أمام ليونيل ميسي.

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