جدول مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

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03:27 ص الخميس 17 أبريل 2025

كرة قدم

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كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الأوروبي.

كما يلاقي النادي الأهلي اليوم نظيره فاركو، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

مانشستر يونايتد ضد ليون.. "بي إن سبورتس 1".. 9 مساءً.

لاتسيو ضد بودو جيليمت.. "بي إن سبورتس 4".. 9 مساءً.

فرانكفورت ضد توتنهام.. "بي إن سبورتس 2".. 9 مساءً.

أتليتك بلباو ضد جلاسكو رينجرز.. "بي إن سبورتس 3".. 9 مساءً.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

ريال بيتيس ضد ياجولينيا.. "بي إن سبورتس 6".. 6.45 دقيقة مساءً.

فيورنتينا ضد سيلجي.. "بي إن بورتس إكسترا 1".. 6.45 دقيقة مساءً.

رابيد فينيا ضد يورجون.. "بي إن سبورتس إكسترا 2".. 9 مساءً.

تشيلسي ضد ليجا وارسو.. "بي إن سبورتس 5".. 9 مساءً.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم

الأهلي ضد فاركو.. "أون سبورت 1".. 4 عصرا.

طلائع الجيش ضد إنبي.. "أون سبورت 2".. 4 عصرا.

زد ضد سيراميكا.. "أون سبورت 2".. 7 مساءً.

غزل المحلة ضد المصري.. "أون سبورت 1".. 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الاتفاق ضد الرياض، 5.40 دقيقة مساءً، "SSC Sports Extra 2".

الشباب ضد الاخدود، 5.50 دقيقة مساءً، "SSC Sports Extra 1".

الهلال ضد الخليج، 5.50 دقيقة مساءً، "SSC Sports 1".

الفتح ضد الاتحاد، 8 مساءً، "SSC Sports 5".

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي كأس عاصمة مصر مباريات كأس المؤتمر الأوروبي الأهلي وفاركو
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