أقيمت أمس الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباريات دوري أبطال أوروبا أمس العديد من المفاجأت، منها فوز أرسنال على ريال مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

أرسنال يفوز على ريال مدريد (2-1)

إنتر ميلان يتعادل مع بايرن ميونخ (2-2)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

نيوكاسل يفوز على كريستال بالاس (5-0).

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر أمس

الإسماعيلي يفوز على الاتحاد السكندري (2-0)

حرس الحدود يفوز على بيراميدز (2-0)

الزمالك يفوز على سموحة (1-0)

الجونة يتعادل مع مودرن سبورت (0-0)