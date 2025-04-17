"ركلة جزاء بانينكا".. سر اشتباك كارفخال مع بوكايو ساكا

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة ريال مدريد وآرسنال، التي أقيمت مساء الأربعاء، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشاجرة وتشابك بالأيدي بين الثنائي داني كارفاخال وبوكايو ساكا.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز آرسنال بنتيجة 2-1، ليتأهل الجانرز إلى نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب 5-1.

وخلال شوطي اللقاء، قام الظهير الأيمن لريال مدريد كارفخال، بالتوجه إلى ممر اللاعبين وحاول الاشتباك مع بوكايو ساكا لاعب آرسنال من خلال شده من قميصه قبل أن يتدخل اللاعبين ويفضا الاشتباك.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن السر وراء مشاجرة كارفخال مع ساكا، هو طريقته في تنفيذ ركلة الجزاء التي تصدى لها كورتوا حارس الريال.

وأوضحت الصحيفة، أن كارفخال حاول انتقاد اللاعب على طريقة تنفيذه لركلة الجزاء على طريقة "بانينكا"، حيث يرى أن هذا تصرف يشير للاستهزاء بريال مدريد.

جدير بالذكر أن كارفخال غاب عن لقاء الريال وآرسنال بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة فياريال بالدوري الإسباني.