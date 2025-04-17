كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق أرسنال، من الصعود إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره ريال مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان أرسنال تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يعاود الفريق الإنجليزي فوزه في مباراة الإياب أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هى المرة الثانية، التي يتمكن خلالها فريق أرسنال من تحقيق الفوز على حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة السابقة، والإطاحة به من البطولة، حيث سبق له الإطاح بالعملاق الإيطالي إسي ميلان، في موسم 2007-2008، الذي كان يحمل لقب النسخة السابقة من البطولة.

كما تعد هذه هى المرة الأولى تاريخيا التي يتمكن فيها فريق، من تحقيق الفوز في أول مباراتين له أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في جميع البطولات.

وسبق وحقق الفريق الإنجليزي الفوز على حساب نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما موسم 2005-2006، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق أرسنال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تمكن من الصعود إلى الدور ذاته، بعد الفوز على أستون فيلا الإنجليزي.

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