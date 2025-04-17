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النيوزيلندي بول كول يهزم محمد زكريا في بطولة الجونة الدولية للإسكواش

01:19 ص الخميس 17 أبريل 2025

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كتب- وائل توفيق:

شهد اليوم الثاني من منافسات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 مباراة قوية في فئة الرجال، جمعت بين النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، والمصري محمد زكريا.

وتلقي اللاعب المصري محمد زكريا الهزيمة من نظيره النيوزيلندي بول كول في بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، في اللقاء الوحيد لهذا اليوم ضمن منافسات الرجال بنتيجة: 3-0، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10/ 11-7/ 11-4.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA انطلقت يوم السبت الماضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة والتي تقام بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

ويشارك في بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة.

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بطولة الجونة الدولية للإسكواش النيوزيلندي بول كول محمد زكريا
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