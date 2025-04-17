قبل مواجهة الهلال.. ماذا قدم محمد شريف في الدوري السعودي حتى الآن؟

كتبت-هند عواد:

وسط أنباء عن مفاوضات نادي الزمالك لضم المحترف المصري محمد شريف، لاعب الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، يستعد اللاعب لمواجهة الهلال في مباراة قوية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وغاب محمد شريف عن التسجيل في آخر أربع مباريات مع الخليج، إذ كان آخر هدف أحرزه في الأول من مارس، أمام فريق الخلود، عندما سجَّل هدفًا في خسارة فريقه بنتيجة 2-1.

وفي المباراة الأخيرة التي خاضها مع الخليج، شارك شريف لمدة 24 دقيقة فقط أمام الفتح، وانتهت المباراة بخسارة فريقه بنتيجة 5-1، دون أن يحرز أي هدف.

أرقام محمد شريف في الدوري السعودي

خاض محمد شريف 53 مباراة في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى الخليج في أغسطس 2023، سجَّل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

وخلال الموسم الحالي، شارك محمد شريف في 17 مباراة مع الخليج في الدوري، سجَّل خلالها 3 أهداف فقط.

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