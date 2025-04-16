مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
16:00

فاركو

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

ختام غير متوقع لليوم الثاني من منافسات الربع النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

11:58 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نور الشربيني في مباراة إسكواش
  • عرض 4 صورة
    اسكواش
  • عرض 4 صورة
    إسكواش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - وائل توفيق:

تستمر بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 تقديم منافسات مثيرة وأداء متميز من أفضل اللاعبين واللاعبات العالم، وسط أجواء تنافسية على ملاعب الجونة.

وقد أسفرت مواجهات اليوم الثاني من ربع النهائي عن تأهل كل من المصرية أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، والنيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، إلى الدور نصف النهائي بعد تألقهم فى مواجهات قوية.

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 للرجال: في المواجهة الوحيدة لفئة الرجال خلال اليوم الثاني، تمكن النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، من التفوق على المصري محمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي 12-10 / 11-7 / 11-4 :.

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 للسيدات:

في مفاجأة لافتة، قدّمت المصرية أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، أداءً قويًا ومميزًا أمام اللاعبة نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، وتمكنت من حسم اللقاء لصالحها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة طويلة استمرت لمدة 101 دقيقة، لتتأهل بجدارة إلى نصف النهائي. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: .11-8 / 10-12 / 11-7 / 11-13 / 11-9

في ثاني مواجهات السيدات ضمن منافسات اليوم، التقت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، مع البلجيكية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا، ونجحت ويفر في تقديم أداء قوي مكّنها من الفوز بثلاثة أشواط نظيفة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-3 / 11-1 / 11-1.

أقرأ أيضًا:

مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

"في مفاجأة غير متوقعة".. أمينة عرفي تهزم نور الشربيني ببطولة الجونة الدولية للأسكواش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة الجونة الدولية للاسكواش نور الشربيني بطولة الجونة للاسكواش اسكواش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة