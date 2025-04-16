كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي 2024-2025، بمباراتين، الأولى جمعت بين فريقي ريال مدريد وأرسنال والمباراة الثانية بين إنتر ميلان وبايرن ميونخ.

وشهدت مباريات اليوم، تحقيق فريق أرسنال الفوز على حساب نظيره ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ.

وضمن أرسنال الصعود إلى نصف النهائي، بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين على حساب أرسنال، كما ضمن فريق إنتر ميلان الصعود إلى الدور ذاته من البطولة بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

وكان فريق برشلونة ضمن الصعود إلى نصف النهائي أيضًا، بعد الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة على حساب بوروسيا دورتموند، فيما ضمن باريس سان جيرمان الصعود هو الأخر بعد الفوز على فريق أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة بمجموع المباراتين.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلاقي فريق برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق إنتر ميلان الأمريكي، فيما يلاقي أرسنال نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر إقامة مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 29 أبريل الجاري، على أن تقام مباريات العودة يوم 6 مايو المقبل.

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