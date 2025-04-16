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التعادل لا يكفي.. إنتر ميلان يقصي بايرن ميونخ من دوري الأبطال

11:20 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    إنتر ميلان
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    إنتر وميلان
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    هاكان تشالهانوغلو من تدريبات إنتر ميلان
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    يان أوريل بيسيك من تدريبات إنتر ميلان
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    تشيلسي ضد إنتر ميلان
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    بنجامين بافارد مدافع إنتر ميلان
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    إنتر ميلان
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    إنتر ميلان
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    إنتر ميلان
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    إنتر ميلان
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    إنتر ميلان
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    لاعبو انتر ميلان يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى ضيفهم سمبدوريا (3-2) في المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2017
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كتب- محمد عبدالهادي:

ودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا من على يد إنتر ميلان، وذلك بعد انتهاء مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وانتهت مباراة الإياب اليوم بنتيجة 2-2ـ ليتأهل إنتر ميلان لنصف النهائي مستفيدًا بنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 للإنتر.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان مع نظيره برشلونة في دور نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك في المباراة التي ستقام الشهر الجاري.

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.

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إنتر ميلان بايرن ميونخ نتجية مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان وبايرن ميونخ
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