كتب - يوسف محمد:

أعلنت الشرطة الصينية مساء اليوم الأربعاء، نتيجة التحقيقات الخاصة بوفاة اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، لاعب فريق سي تشانج الصيني الحالي.

ورحل بوبيندزا عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 28 عاما، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية.

وأشارت الشرطة الصينية في بيان رسمي، أنه بعد معاينة موقع الحادث وعمل تحقيقات ميدانية، بجانب مراجعة الكاميرات في محل الواقعة، تبين أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة لسقوطه من شرفة منزله.

كما أكدت الشرطة الصينية في بيانها، أن وجود شبهة جنائية في القضية هو أمر مستبعد، مما يعين إغلاق القضية.

أزمة الزمالك والراحل أرون بوبيندزا

وبوبيندزا ليس بالغريب على الكرة المصرية، حيث دخل الراحل في نزاع مع نادي الزمالك بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أنهى الفارس الأبيض اتفاقه مع اللاعب في الصيف الماضي للانضمام إلى الفريق، مما جعل مسؤولي الفارس الأبيض يقومون بالإعلان عن وصول البطاقة الدولية للاعب.

وعلى الرغم من إعلان مسؤولي الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعب الراحل، إلا أنه فاجئ الجميع وقام، وقرر عدم الانضمام إلى الفارس الأبيض وقرر الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني، ليقوم الفارس الأبيض بتقديم شكوى ضد اللاعب في الفيفا.

وكان بوبيندزا انتقل في يناير الماضي، إلى فريق سي تشانج الصيني، قادما من فريق رابيد بوخارسيت الروماني.

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