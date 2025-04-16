مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

كتب- وائل توفيق:

تمكن مصطفى عسل، نجم الاسكواش المصري والمصنف الأول عالميًا، من حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى نصف نهائي النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وجاء تأهل مصطفي عسل إلي نصف النهائي بعد انسحاب مواطنه يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالميًا، إثر إصابة تعرّض لها خلال مواجهته الأخيرة، مما اضطره للانسحاب من البطولة.

وحرمت الإصابة المفاجئة يوسف من استكمال مشواره رغم الأداء القوي الذي قدّمه، فيما يفتح هذا الانسحاب الباب أمام مصطفى عسل لمواصلة رحلته نحو اللقب، واضعًا سيطرته على الساحة العالمية.

ويذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA انطلقت يوم السبت الماضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة والتي تقام بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.