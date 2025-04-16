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بعمر الـ21 عامًا.. بيلينجهام يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

09:37 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد_3
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    جود بيلينجهام
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    بيلينجهام
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    بيلينجهام يعترض على حكم مباراة أتليتيكو (1)
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    بيلينجهام يعترض على حكم مباراة أتليتيكو (2)
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    النجم الإنجليزي بيلينجهام
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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، المحترف ضمن صفوف نادي ريال مدريد من تحقيق رقم تاريخي خلال مشاركته الليلة ضد آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشارك بيلينجهام أساسيًا مع الريال في اللقاء المقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ويسجل مباراته الـ47 في دوري أبطال أوروبا بعمر الـ21 عامًا.

وكشفت شبكة اوبتا للإحصائيات، أن بيلينجهام عادل نفس رقم الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في المسابقة الأوروبية في عمر 21 عاماً أو أقل.

ماذا قدم بيلينجهام في دوري أبطال أوروبا؟

نجح بيلينجهام في خوض 46 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، وساهم خلالهما في 26 هدفاً حيث (سجل 13 وصنع 13).

وخاض بيلينجهام 23 مباراة مع بوروسيا دورتموند، و24 لقاء مع ريال في الأبطال بمواجهة الليلة ضد آرسنال.

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جود بيلينجهام ريال مدريد بيلينجهام دوري أبطال أوروبا آرسنال
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