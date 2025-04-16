ملخص مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق أرسنال الإنجلزي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق أرسنال الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، بعد تحقيق الفوز بمجموع المبارتين على ريال مدريد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أرسنال

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح أرسنال.

الدقيقة 12: كورتوا يتصدى لركلة جزاء أرسنال، بعد تسديدة ضعيفة من ساكا.

الدقيقة 17: تسديدة من بارتي لاعب أرسنال ولكنها تصطدم بمدافع ريال مدريد.

الدقيقة 20: عرضية من بيلينجهام لاعب ريال مدريد ولكنها لم تجد أي متابعة.

الدقيقة 23: ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

الدقيقة 25: حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 35: تسديدة قوية من تيمبر لاعب أرسنال ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 42: عرضية من لاعب ريال مدريد ولكنها تصطدم بدفاع أرسنال وتخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: تسديدة من جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ولكنها تصطدم بدفاع أرسنال.

الدقيقة 5+45: تسديدة من لاعب أرسنال يتصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: رأسية من كليان مبابي لاعب ريال مدريد ولكنها تمر أعلى مرمى فريق أرسنال.

الدقيقة 56: تسديدة من بيلينجهام ولكن كورته تصل سهلة في يد حارس المرمى.

الدقيقة 65: ساكا يحرز الهدف الأول لأرسنال في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 67: فينيسيوس جونيور يحرز هدف تعادل أرسنال في مرمى أرسنال.

الدقيقة 80: خطأ لصالح ريال مدريد على حدود منطقة جزاء أرسنال.

الدقيقة 82: تسديدة من أوديجار لاعب أرسنال ولكنها مرت بجوار القائم.

الدقيقة 83: تسديدة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 85: بطاقة صفراء لروديجر مدافع أرسنال.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90: تسديدة من أوديجار لاعب أرسنال، يتصدى لها كورتوا.

الدقيقة 4+90: مارتينيلي يحرز الهدف الثاني لأرسنال في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.