"لو انتقل للزمالك لربما كان حيًا".. رسالة مؤثرة من مدرب آرون بوبيندزا بعد وفاته

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق رابيد بوخارست، عن حزنه بعد وفاة اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، الذي لعب لصفوف الفريق العام الماضي.

وكان بوبيندزا قد وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من الدور الـ11 بأحد المباني في الصين، بعدما انتقل للعيش هناك بعد انضمامه لصفوف نادي تشيجيانج الصيني في الميركاتو الشتوي الأخير.

وقال ماريوس سوموديكا مدرب رابيد بوخارست، الذي أصر على التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي رغم توقيعه للزمالك إلكترونياً حينها في تصريحات نقلتها شبكة DIGI SPORT الرومانية: " اليوم هو أحد أتعس أيام حياتي، بوبيندزا كان مثل إبني، ويوم وفاته سيظل محفورًا في ذاكرتي للأبد".

وتابع: " لقد قاتلت بشدة للتعاقد معه في الصيف الماضي بدلا من انتقاله للزمالك، ولو كنت تركته يذهب لربما كان على قيد الحياة الأن".

وواصل تصريحاته: "أعلم أن هذا مسار الحياة، ولكني أشعر بالذنب لأني أحضرته إلي هنا بدلًا من الزمالك، ومن ثم انتقل للصين، ولو انضم للزمالك لربما كان حدثً شيئًا غير ذلك".

واختتم ماريوس سوموديكا تصريحاته: "لم أدرب لاعبًا من قبل مثله من حيث الإمكانيات، فهو يملك رغبة قوية، وخالص التعازي لأسرته".

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