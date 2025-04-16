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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان بدوري الأبطال

08:35 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    فريق بايرن ميونخ
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    لاعبي بايرن ميونخ
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    لاعبي بايرن ميونخ
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
  • عرض 11 صورة
    توماس توخيل ولاعبي بايرن ميونخ
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    مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ألمانيا
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    بايرن ميونخ ضد بوخوم
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    بايرن ميونخ
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    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الجهاز الفني لناديي بايرن ميونخ وإنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الباير والانتر، في تمام الساعة التاسعه بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة 2 beIN Sports HD.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوربيج.

الدفاع: مين جاي، داير، لايمر وستانيشيتش.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

الهجوم: أوليس، كين وساني.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني ودارميان.

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، تورام ولاوتارو.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب، قد انتهي بفوز الانتر بهدفين لهدف، ويبحث العملاق البافاري في لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية للعبور إلي نصف النهائي.

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بايرن ميونخ تشكيل بايرن ميونخ تشكيل إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا تشكيل بايرن موينخ وإنتر ميلان
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