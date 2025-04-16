التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الجهاز الفني لناديي بايرن ميونخ وإنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الباير والانتر، في تمام الساعة التاسعه بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة 2 beIN Sports HD.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوربيج.

الدفاع: مين جاي، داير، لايمر وستانيشيتش.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

الهجوم: أوليس، كين وساني.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني ودارميان.

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، تورام ولاوتارو.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب، قد انتهي بفوز الانتر بهدفين لهدف، ويبحث العملاق البافاري في لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية للعبور إلي نصف النهائي.