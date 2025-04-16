بالقوة الضاربة.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة آرسنال بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد آرسنال، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة آرسنال بثلاثية نظيفة، ليبحث الميرنجي في لقاء اليوم عن ريمونتادا والفوز بفارق 3 أهداف للعبور لنصف النهائي.

وشهد تشكيل الريال الليلة، إجراء تعديلين عن لقاء الذهاب، حيث يشارك الثنائي لوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني بدلا من لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة آرسنال كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كل من:

فران جونزاليز، سيرجيو ميستيري، فران جارسيا، فاييخو، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، إندريك، إبراهيم دياز.