مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سموحة

0 1
16:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

0 0
19:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

0 0
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
20:30

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

بالقوة الضاربة.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة آرسنال بدوري الأبطال

07:29 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (1)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (6)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (3)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (7)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (4)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (5)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (9)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (2)
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد آرسنال، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة آرسنال بثلاثية نظيفة، ليبحث الميرنجي في لقاء اليوم عن ريمونتادا والفوز بفارق 3 أهداف للعبور لنصف النهائي.

وشهد تشكيل الريال الليلة، إجراء تعديلين عن لقاء الذهاب، حيث يشارك الثنائي لوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني بدلا من لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة آرسنال كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كل من:

فران جونزاليز، سيرجيو ميستيري، فران جارسيا، فاييخو، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، إندريك، إبراهيم دياز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد ضد أرسنال تشكيل ريال مدريد ريال مدريد آرسنال دوري الأبطال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة