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يورجن كلوب يقرر العودة للتدريب ولكن بشروط خاصة.. ما القصة؟

07:17 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة زوجته
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة زوجته أولا
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة زوجته أولا
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة زوجته أولا
  • عرض 11 صورة
    المدير الفني يورجن كلوب مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة زوجته أولا
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة أولا
  • عرض 11 صورة
    يورجن كلوب رفقة أولا زوجته
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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، العودة لمجال التدريب مجددًا، وذلك بعدما قرر مؤخرًا أخذ قسطًا من الراحة والابتعاد عن تدريب الأندية.

ولكن كشفت تقارير برازيلية، أن كلوب مدير عمليات كرة القدم الحالي في شركة "ريد بول"، قرر العودة مجددًا للتدريب، ولكنه وضع شروطًا خاصة لأخذ تلك الخطوة.

وكشفت شبكة UOL البرازيلية أن يورجن كلوب قرر ترك منصبه في ريد بول والعودة إلى التدريب لكنه لن ينظر إلى أي عروض سوى من أحد هذين الفريقين: ريال مدريد أو منتخب البرازيل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد قرر رحيل مدربه الإيطارلو أنشيلوتي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن ينهي مسؤولي النادي اتفاقهم مع المدرب الجديد في الفترة الحالية.

ويعد يورجن كلوب وزين الدين زيدان، أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للريال وستشهد الفترة القادمة الاستقرار على اسم المدرب.

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