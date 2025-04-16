نعي واحتفال.. تناقض موقف أندية آرون بوبيندزا السابقة تجاه وفاته

كتبت-هند عواد:

اختلف موقف أندية المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا السابقة، حول نبأ وفاته صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بالصين.

وفاة آرون بوبيندزا

ذكرت صحيفة TVR info الرومانية، أن آرون بوبيندزا توفى اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى سكني في الصين.

احتفال رغم وفاة آرون بوبيندزا

نعى نادي إف سي تشجيانج الصيني الذي انضم إليه آرون بوبيندزا خلال الفترة الماضية، وقال في بيان رسمي: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن عن وفاة آرون بوبندزا اليوم في منزله، ويتعاون النادي بشكل كامل مع الجهات المعنية في التحقيق، ويتقدم جميع موظفي النادي بخالص تعازيهم لعائلته".

ورغم وفاة آرون، خاض إف سي تشجيانج مباراة في الدوري الصيني، بعد ساعات من وفاة الجابوني، واحتفل لاعبو الفريق بالتسجيل.

رد أندية آرون بوبيندزا السابقة على وفاته

عكس موقف الزمالك، نعى نادي هاتاي سبور التركي لاعبه السابق آرون، وقال في بيان رسمي: "لقد علمنا بحزن عميق بوفاة آرون بوبيندزا، الذي ارتدى قميص هاتاي سبور في موسم 2020/21 وأصبح هداف الفريق، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلته وأحبائه، ولفريق نادي تشجيانج لكرة القدم، ولجميع أفراد مجتمعنا. رحمه الله".

ومن جانبه، كتب نادي بوردو الفرنسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اختفى آرون بوبيندزا، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 28 عامًا، والذي كان يتدرب مؤخرًا في الصين، نتقدم بخالص تعازينا لعائلته وأقاربه وعائلة كرة القدم".

ونعى رابيد بوخارست هو الآخر لاعبه السابق، وكتب: "يعرب نادي رابيد عن أسفه لوفاة آرون بوبيندزا، عن عمر يناهز 28 عامًا فقط، رغم أنه لعب لفترة قصيرة باللونين الأبيض والكرزي، إلا أن ابتسامته وموهبته وطريقة احتفاله الرائعة بالأهداف ستبقى دائمًا في ذاكرتنا، تعازينا للعائلة والأحباء، ارقد بسلام يا آرون".

بيان الزمالك بشأن وفاة آرون بوبيندزا

من جانبه، أوضح الزمالك موقفه بشأن اللاعب الذي وقع للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يعود في قراره، وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي، إن النادي ينتظر موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص شكوى النادي ضد آرون، والتي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب والنادي الروماني الذي كان يلعب له من قبل.

وكان الزمالك تعاقد مع آرون بوبيندزا، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتراجع الأخير عن إتمام التعاقد.

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