هل يعيد ريال مدريد أمام أرسنال سيناريو مرّ عليه 50 عامًا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء نظيره أرسنال الإنجليزي على سانتياجو برنابيو في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها فريق أرسنال قد انتهت بخسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة ما يعني حاجته للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف للتأهل إلى دور نصف النهائي.

وهو الفارق الذي جعل محبو ريال مدريد يتذكرون سيناريو مرّ عليه 50 عامًا على الملعب ذاته الذي سيحتضن مباراة أرسنال، سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد كان قد خسر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا نسخة 1976ـ1975 على يد مستضيفه الإنجليزي ديربي كاونتي بنتيجة 4ـ 1.

وكان في حاجة للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو وحينها فاز ريال مدريد بخماسية مقابل هدف وتأهل إلى دور ربع النهائي ليأمل مشجعو الميرنجي هذا السيناريو أمام أرسنال.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى دور ربع النهائي على حساب نادي أتلتيكو مدريد بعدما فاز الملكي بهدفين مقابل هدف ذهابًا ثم خسر بهدف نظيف إيابًا ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمت لصالح الريال بنتيجة 4،2.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق أرسنال إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على أيندهوفن الهولندي بسباعية مقابل هدف ذهابًا ثم تعادلا بهدفين لمثلهما إيابًا.