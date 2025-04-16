"فأل حسن للألمان".. هل يبتسم جوزيبي مياتزا لبايرن مجددًا أمام إنتر؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب الأخير جوزيبي مياتزا في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد فاز في مباراة الذهاب على مستضيفه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب أليانز أرينا.

ورغم الأفضلية في النتيجة لصالح إنتر ولكن الفريق الإيطالي يواجه عقدة حين يستضيف فريق بايرن ميونخ على ملعب جوزيبي مياتزا بدوري أبطال أوروبا؛ إذ لم يفز بأي مباراة.

إنتر سبق واستضاف بايرن ميونخ على ملعب جوزيبي مياتزا بدوري في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا من قبل وخسر المباريات الثلاث.

دور المجموعات نسخة 2007

إنتر (0-2) بايرن ميونخ:

ذهاب دور الـ 16 نسخة 2011

إنتر (0-1) بايرن ميونخ

دور المجموعات نسخة 2023

إنتر (0-2) بايرن ميونخ

وكان فريق بايرن ميونخ قد تأهل إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال بعدما فاز ذهابًا على نظيره باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ثم كرر الفوز إيابًا بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق إنتر إلى الدور ذاته بعدما فاز ذهابًا في دور الـ 16 على نظيره فينورد الهولندي بهدفين نظيفين ثم كرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.