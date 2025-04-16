مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

0 0
16:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

سموحة

0 1
16:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
20:30

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

"فأل حسن للألمان".. هل يبتسم جوزيبي مياتزا لبايرن مجددًا أمام إنتر؟

04:43 م الأربعاء 16 أبريل 2025

بايرن ميونخ وانترميلان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب الأخير جوزيبي مياتزا في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد فاز في مباراة الذهاب على مستضيفه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب أليانز أرينا.

ورغم الأفضلية في النتيجة لصالح إنتر ولكن الفريق الإيطالي يواجه عقدة حين يستضيف فريق بايرن ميونخ على ملعب جوزيبي مياتزا بدوري أبطال أوروبا؛ إذ لم يفز بأي مباراة.

إنتر سبق واستضاف بايرن ميونخ على ملعب جوزيبي مياتزا بدوري في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا من قبل وخسر المباريات الثلاث.

دور المجموعات نسخة 2007

إنتر (0-2) بايرن ميونخ:

ذهاب دور الـ 16 نسخة 2011

إنتر (0-1) بايرن ميونخ

دور المجموعات نسخة 2023

إنتر (0-2) بايرن ميونخ

وكان فريق بايرن ميونخ قد تأهل إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال بعدما فاز ذهابًا على نظيره باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ثم كرر الفوز إيابًا بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق إنتر إلى الدور ذاته بعدما فاز ذهابًا في دور الـ 16 على نظيره فينورد الهولندي بهدفين نظيفين ثم كرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بايرن ميونخ إنتر ميلان ملعب جوزيبي مياتزا دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل يعيد ريال مدريد أمام أرسنال سيناريو مرّ عليه 50 عامًا؟

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة